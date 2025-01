Brindisi, donna muore dopo operazione in clinica: si indaga

BRINDISI – Dimessa a fine novembre dopo un intervento chirurgico, è deceduta il 12 dicembre. Dopo la denuncia dei familiari, la Procura di Brindisi ha iscritto nel registro degli indagati quattro medici di una clinica privata del capoluogo messapica e, coadiuvata dalla Squadra Mobile, ha disposto gli accertamenti del caso per fare luce sulle cause della morte di una 56enne originaria di Martina Franca. L’autopsia, come disposto dal pm, è stata eseguita la scorsa settimana.

Muore dopo operazione: si indaga sul decesso di una donna di Martina Franca

Si procede per omicidio colposo, in una fase preliminare dove tutto appare come atto dovuto a garanzia degli stessi medici. I professionisti, di Lecce, Surbo, Latiano e Brindisi, sono difesi dall’avvocato Massimo Manfreda. Ad assistere la famiglia della sfortunata 56enne è l’avvocato Gaetano Vitale che ha chiesto la citazione del responsabile civile, ovvero la clinica Salus dove la donna era stata sottoposta a ad un intervento di safenectomia. I risultati dell’esame autoptico, attesi entro i canonici 90 giorno, serviranno a ricostruire la vicenda e a determinare eventuali responsabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author