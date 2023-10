Un mistero nel cimitero di Brindisi ma non parliamo di paranormale anche le incognite non mancano. Nei giorni scorsi infatti è stata recintata l’area parcheggio dell’ingresso secondario della struttura cimiteriale con la conseguente chiusura dei cancelli d’accesso. Come abbiamo potuto riscontrare personalmente però non esiste un cartellone di presentazione dei lavori se non un foglio nascosto su un palo di segnaletica stradale che parla di una generica chiusura dell’area a partire da luglio che però in realtà era perfettamente funzionante fino alla scorsa settimana come ci spiegano gli stessi cittadini.

Tra i misteri anche per la presenza di una segnaletica di ordinanza stradale risalente al 30 giugno che sembrerebbe non corrispondere con i lavori

Davide Cucinelli

