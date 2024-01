Brindisi, ingaggiato il portiere Antonino. Rescinde Albertazzi

SS Brindisi FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Manfredonia il diritto alle prestazioni di Vittorio Antonino , portiere classe 1998 che in carriera ha vestito le maglie di San Luca, Taranto, Grosseto, Monopoli, Pro Piacenza e Pescara.

Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa Brindisi.

Il club adriatico ringrazia Albertazzi per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.