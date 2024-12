Brindisi, il Ministro Abodi inaugura Hub per formazione giovani

Parola d’ordine: entusiasmo. Con l’inaugurazione dell’hub di Brindisi, giunge anche in Puglia il progetto “Rete”, dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni che vogliono migliorare le loro competenze per entrare nel mondo del lavoro. E’ stato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a tagliare il nastro nell’ex convento delle Scuole Pie. L’hub di Brindisi ha come vocazione territoriale il turismo, l’economia del mare e le nuove tecnologie.

