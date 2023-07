Brindisi: Idea Nichetti per il centrocampo

Il Brindisi continua a lavorare sul mercato per regalare a mister Danucci una rosa competitiva e in linea con gli obiettivi fissati per il prossimo campionato di Serie C. Dopo le firme di Albertazzi, Cipolletta e Palazzo, il club monitora altre importanti situazioni in entrata per aggiungere tasselli in vista del ritiro di Castelluccio Inferiore: un profilo che ha riscontrato il gradimento della società è il centrocampista dell’Alessandria Marco Nichetti che ritroverebbe in biancazzurro il direttore sportivo Massimo Cerri. Classe 1996, Nichetti piace quindi al Brindisi che vorrebbe provare a chiudere il colpo.

Sul fronte riconferme, dopo le firme di Gorzelewski e Cancelli e in attesa delle ufficialità di Valenti e Ceesay, il Brindisi sarebbe al lavoro per il rinnovo di Malik Opoola. Il gioiellino classe 2004 è stato uno degli assoluti protagonisti della passata stagione, ragion per cui il club del presidente Daniele Arigliano vorrebbe provare a tenerlo in biancazzurro. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

