“Mamma ti prometto che ti farò giustizia”. E’ la frase apparsa su un commento social da parte di Natalia Sardella, figlia di Irene Margherito, la 47enne di Brindisi, morta in ospedale ieri dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile sparato da suo cognato, il 55enne di Brindisi Adamo Sardella, al culmine di una lite avvenuta domenica scorsa a Mesagne. L’uomo si trova ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio nei confronti del compagno della vittima. Tanti sui social sono i messaggi in ricordo della 47enne e di vicinanza alla figlia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author