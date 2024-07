Brindisi, fiamme in appartamento: paura in un condominio

Un incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì in un appartamento in via Appia a Brindisi. Le fiamme si sono propagate per l’abitazione, che ha subito gravi danni, poi il fumo ha invaso tutta la palazzina al civico 304. Una 30enne ha riportato delle ferite da ustione tanto da essere trasportata all’ospedale Perrino in codice giallo. Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale. La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author