Brindisi Fc, morto l’ex presidente onorario Raffaele De Matteis

Il mondo del calcio brindisino piange la prematura scomparsa di Raffale De Matteis, tra i protagonisti della ripartenza calcistica in città. Da sempre vicino alle sorti del calcio a Brindisi, ha ricoperto il ruolo di presidente onorario della formazione adriatica dopo la ripartenza con il titolo del Real Paradiso, vivendo da protagonista (nonostante la sua nota riservatezza) le difficoltà e le gioie della scalata biancazzurra dalla prima categoria alla Serie D accompagnato in casa e in trasferta dal suo fedele cane Ivano. De Matteis da tempo lottava con un brutto male, che però non gli aveva impedito negli scorsi mesi di coronare con il matrimonio il suo sogno d’amore. Alla sua famiglia la vicinanza di tutta la redazione di Antenna Sud in questo momento di particolare dolore.

