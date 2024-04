Losacco: ‘Vogliamo far parlare bene del Brindisi’

“Il nostro obiettivo in questo finale di stagione è far parlare di noi, delle nostre prestazioni e far parlare bene del Brindisi”. È l’analisi di Nicola Losacco, tecnico del Brindisi, al termine del successo (2-0) ottenuto dai suoi nella sfida con il Sorrento. “Siamo concentrati a regalarci qualche soddisfazione e non abbiamo mai guardato la classifica”.

I meriti del Brindisi sono stati riconosciuti anche da Enzo Maiuri, tecnico del Sorrento, che Losacco ringrazia. “I complimenti vanno fatti a tutta la squadra per questa magnifica prestazione con tante palle gol create. Sicuramente risultati aiutano ad avere maggiore tranquillità e consapevolezza, è la medicina migliore”.

