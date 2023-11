Continua il silenzio stampa in casa Brindisi e ancora una volta a parlare è solo il socio Teodoro Arigliano. <<Aspettavamo risposte dalla partita che non arrivate>> ammette <<ad oggi dobbiamo dire che siamo da terzultimo posto>>. Poi l’analisi della partita <<abbiamo provato a fare qualcosa ma non siamo riusciti in quasi niente, restiamo imballati>> e continua <<momento di instabilità alla ricerca di un equilibrio, bisogna stringere i denti e andante avanti restando uniti>>. In conclusione l’unica nota positiva per Teodoro Arigliano <<la classifica fortunatamente è rimasta quasi inviariata, docciamo andare avanti e guardare alla sfida contro l’Avellino>> e conclude <<capisco che è facile cadere nello sconforto in questo momento ma ora dobbiamo pensare solo a tornare a fare punti>>.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp