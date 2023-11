Juve Stabia: Pagliuca, ‘Rigore poteva cambiare il match’

( Di Lorenzo Ruggieri) Sorride la Juve Stabia. Con il successo ai danni del Taranto, le vespe ottengono il primo posto in solitaria nel Girone C di Serie C. Soddisfazione e appagamento traspaiono dalle parole di Guido Pagliuca, tecnico dei campani, al termine della sfida contro i rossoblù: “Il Taranto è una squadra forte sulle seconde palle ma siamo riusciti a limitare il loro punto di forza. La squadra ha disputato una prestazione importante, onore e merito ai ragazzi ma restiamo umili. Se il Taranto avesse segnato su rigore, a mio avviso alquanto dubbio, la partita sarebbe potuta cambiare ma siamo stati bravi a chiudere l’incontro, segnando dopo 14 passaggi. Secondo Capuano, il Taranto ha creato 5 o 6 occasioni. Stimo il tecnico del Taranto ma non condivido le sue parole. Il primo tempo è stato brutto ed entrambe le squadre non hanno giocato. La ripresa, invece, è stata equilibrata ma siamo stati bravi a segnare il raddoppio. La squadra ionica è fortissima ed è stata costruita per risiedere nelle prime 3 posizioni. Hanno giocatori reduci da stagioni in Serie B, come Cianci, Bifulco, Kanoutè, Orlando e Bifulco. Siamo felici per essere riusciti a fare una grande prestazione davanti a 13.000 spettatori. Ora, però dobbiamo pensare al lavoro quotidiano. Intanto, però, rivolgo i miei complimenti al Taranto e all’ambiente, il quale merita altri palcoscenici”.

