Brindisi, eletti i sindaci di Mesagne, Villa Castelli ed Erchie

BRINDISI – Plebiscito a Mesagne, dove l’uscente Toni Matarrelli – Pd, M5s e civiche – si attesterebbe attorno al 90 e più percento, superando di gran lunga, eufemismo, lo sfidante Vincenzo Lotesoriere, Fdi. Vittoria larga e anche più per Giovanni Barletta – Diventerà Bellissima – che, superando l’80%, stacca con facilità i competitor Pietro Franco – Pietro Franco Sindaco – e Antonio Rossini – Uniti per Villa Castelli – confermandosi sindaco di Villa Castelli. Torna a vestire la fascia tricolore anche Giuseppe Margheriti – Erchie che vogliamo – che, senza patemi e con il 60% e più, batte la new entry della politica Cosimo Valente, Idea Erchie. Pronostici confermati nei tre comuni brindisini chiamati al voto per le amministrative. In tutti e tre i centri è stata premiata l’esperienza amministrativa, evidentemente preferita alla più o meno nuove proposte scese in campo. Seguono aggiornamenti con tutti i dati ufficiali.

