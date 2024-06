Giorgia Meloni a Borgo Egnazia per un primo sopralluogo

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è attesa nel primo pomeriggio di lunedì 10 giugno a Borgo Egnazia, il resort a Fasano (Brindisi) che ospiterà dal 13 al 16 giugno prossimi il G7 a presidenza italiana. E’ quanto apprende l’Ansa. La premier potrebbe incontrare alcune delegazioni già giunte in Puglia e seguire personalmente le ultime fasi organizzative del summit. Non è escluso che la premier possa cogliere anche l’occasione per qualche ora di relax.

