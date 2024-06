A Mesagne il sindaco più votato d’Italia con consenso al 95%

“È pugliese e di centrosinistra il sindaco più suffragato di Italia e come gruppo consiliare non possiamo che esserne soddisfatti. Complimenti a Toni Matarrelli che è riuscito a conquistare il 95% dei consensi” a Mesagne, nel Brindisino. È quanto afferma in una nota il capogruppo di Con in Consiglio regionale, Alessandro Leoci, con i colleghi di gruppo Alessandro Delli Noci, Stefano Lacatena e Gianfranco Lopane. “I cittadini di Mesagne – prosegue la nota – hanno premiato il lavoro svolto dal loro sindaco tributandogli consenso ed affetto come mai accaduto prima. Al sindaco Matarrelli, oltre che il nostro apprezzamento, va anche l’augurio di buon lavoro, certi che si caricherà sulle spalle le esigenze della intera comunità ancor di più di quanto abbia già fatto fino ad ora”.

