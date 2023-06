Brindisi: Direttore sportivo, c’è l’accordo con Massimo Cerri

Accordo preliminare tra il Brindisi e Massimo Cerri, ex direttore sportivo di Catanzaro, Monopoli e attualmente all’Alessandria. Il club brindisino ha individuato nel dirigente piacentino, classe 1959, la figura adatta per ricoprire il ruolo di diesse. Tuttavia, Cerri dovrà prima risolvere il suo rapporto con l’Alessandria, con cui è legato fino al 30 giugno 2024. L’accordo proposto sarebbe biennale: il direttore ha accettato la proposta del presidente Daniele Arigliano e del direttore generale Pierluigi Valentini.

In casa Brindisi sono ore frenetiche: la società desidera completare rapidamente il suo staff dirigenziale per poi concentrarsi sul rinnovo dei giocatori e, successivamente, sulla campagna acquisti. C’è un forte interesse per Michele Di Bari come segretario generale, ma prima di procedere oltre, dovrà risolvere il suo rapporto con il Torino, dove attualmente ricopre il ruolo di segretario delle giovanili.

