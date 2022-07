BRINDISI – Aeroporto del Salento al collasso con disagi per chi viaggia e per chi lavora. È questa la denuncia della Filcams e del Nidil Cgil che parlano di voli in ritardo, cancellazioni e un mare di passeggeri che per partire affolla terminal, senza aria condizionata che rappresenta anche un importante problema per i lavoratori con un sistema organizzativo, spiegano dal sindacato, non pronto a fronteggiare questi importanti numeri con la richiesta di assunzioni e stabilizzazioni di figure professionali in grado di affrontare queste importante presenze in Puglia e nel Salento in particolare in questo periodo estivo.