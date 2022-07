BRINDISI- Commenda, Perrino, Minnuta e La Rosa cui si aggiunge Sant’Elia saranno i quartieri in cui verranno realizzati cinque nuovi playground per un investimento di 150 mila euro. In particolare, alla Commenda in piazza Apulia, al Perrino in via Creti, alla Minnuta in via del Lavoro, a La Rosa tra via degli Aceri e via delle Ortensie.

«Abbiamo scelto cinque aree della città – ha detto il sindaco Riccardo Rossi – da rigenerare per creare occasioni di socialità attraverso lo sport e il gioco; infatti, accanto ai playground, ci saranno attrezzature per il fitness e il divertimento dei bambini. Inoltre, al quartiere Sant’Elia sarà demolito un rudere per restituire decoro e legalità generando occasioni di aggregazione. Nella prossima programmazione, a partire dal 2023, li realizzeremo anche negli altri quartieri di Brindisi».

Si è conclusa la fase progettuale per i cinque impianti a cui ora seguirà quella operativa per gli impianti che, oltre a campi di basket, prevedono anche aree di gioco per i più piccoli in zone strategiche per la città.

Il bando per l’affidamento dei lavori dei primi quattro potrà essere avviato immediatamente mentre per il quinto playground, che sarà realizzato in via Leonardo Da Vinci, potrà essere avviato non appena sarà modificato il Piano delle opere pubbliche con un ulteriore stanziamento di 120mila euro necessari anche per la demolizione di uno stabile fatiscente confiscato alla mafia.

«L’obiettivo è rendere Brindisi una città sempre più a misura di sportivo; una palestra a cielo aperto, accessibile a tutti. Crediamo fortemente nel valore sociale dello sport ed è per questo che puntiamo a dare l’opportunità di praticarlo nei quartieri», conclude l’assessore allo Sport Oreste Pinto.