Brindisi-Cavese: 700 biglietti per i tifosi metelliani

Sono 700 i biglietti messi a disposizione dei tifosi della Cavese per il big match del Fanuzzi con il Brindisi, in programma alle 15.00 di domenica 30 aprile. La decisione ufficiale è arrivata al termine del tavolo tecnico tenutosi nella questura di Brindisi. I tagliandi per i sostenitori metelliani saranno acquistabili nelle prossime ore.

Nel frattempo, a Brindisi sale la febbre per una sfida che potrebbe definitivamente riaprire la corsa alla Serie C: la prevendita procede a gonfie vele, tanto che si prevede il tutto esaurito per quella che è la capienza massima disponibile per il Fanuzzi.

Cristina Cavallo

