BRINDISI – Toccata quota cinquemila biglietti venduti nella prevendita della gara in programma domenica pomeriggio allo stadio “Franco Fanuzzi” tra Brindisi e Cavese. Continua la risposta dei tifosi biancazzurri in vista della sfida che vale il primato in classifica. Poche centinaio invece i ticket rimasti per il settore di curva, con un nuovo record di presenze nell’impianto brindisino. Restano aperti i punti vendita, a partire dallo store di viale Commenda.

