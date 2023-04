Coppa Italia: L’Inter è la prima finalista

L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia 2022/23. I nerazzurri hanno battuto la Juventus 1-0 a San Siro in semifinale e dopo il pareggio dell’andata si qualificano per la finale. Il 24 maggio affronteranno la vincitrice tra Fiorentina e Cremonese. A decidere il match di ritorno un gol di Dimarco al 15′: partita poco spettacolare e mai davvero in discussione. I ragazzi di Inzaghi avranno la possibilità di difendere il titolo conquistato l’anno scorso, mentre per la Juventus, in una stagione complicata, resta solo l’Europa League da giocare.

