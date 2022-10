Un pari d’orgoglio per l’Altamura, ma che lascia il Brindisi con l’amaro in bocca. Succede tutto nella ripresa: rete di Malaccari (47’) in avvio di secondo tempo, pari murgiano allo scoccare del novantesimo. Un risultato che muove la classifica, ma che non permette il ritorno alla vittoria a nessuna delle due formazioni. (Foto Simona Di Maria)

TEAM ALTAMURA-BRINDISI 1-1

RETI: 47′ Malaccari (B), 90′ Molinaro (TA)

TEAM ALTAMURA: Spina, Lacassia, Schiavino (60’ Bertolo), Dipinto, Mattera; Murtas, Colella (75’ Ganci), Bolognese (72’ Prinari); Sosa (64’ Molinaro), Croce, Caputo. Panchina: Guido, Konoute, Letizia. All. Ginestra.

BRINDISI: Vismara, Valenti, Baldan, Sirri, Esposito (87’ Di Giulio); Sirri, Cancelli; Palumbo (76’ Mancarella), Malaccari (60’ Dammacco), D’Anna (87’ Gorzelewski); Santoro (69’ Di Piazza). All. Danucci.

ARBITRO: Lorenzo Massari di Torino.