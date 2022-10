“Le due reti incassate nel primo tempo ci hanno condizionato. Nella prima frazione avremmo potuto gestire meglio, ma nella ripresa la squadra ha giocato un’altra partita ed è da lì che dobbiamo ripartire – analizza Marco Baroni, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta di Bologna -. Ora dobbiamo metterci alle spalle questa partita ripartendo dall’atteggiamento del secondo tempo. Il rigore? L’attaccante è stato furbo perché il nostro giocatore stava calciando. Si può fischiare come no, ma queste ingenuità si pagano”.

THIAGO MOTTA (Bologna): “Sono contento per la vittoria e per la prestazione, abbiamo sempre tenuto la partita in punto. Questa è la strada giusta e dobbiamo continuare a percorrerla consapevoli che abbiamo ampi margini di miglioramento – dice Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo il successo sul Lecce -. Nel calcio di oggi servono ritmo e intensità per creare situazioni pericolose in area, ma possiamo ancora fare meglio nella gestione della palla. Arnautovic? Marko sa molto bene che lo stimo, è un ragazzo eccezionale che quando mette tutta la sua energia per combattere può fare sempre la differenza. E’ il capocannoniere del campionato non a caso, ha qualità fisiche e tecniche”.