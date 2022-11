Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

BARLETTA – È la settimana che porta al derby tra Brindisi e Barletta. Il 13 novembre biancazzurri e biancorossi torneranno ad affrontarsi in Serie D dopo 14 anni, con due intermezzi in Serie C e in Eccellenza. L’obiettivo delle due dirigenze è quello di rendere il Fanuzzi uno spot per il calcio, grazie a due tifoserie storiche e in grado di competere con altri palcoscenici nazionali.

Il match si giocherà alle 15, con il Barletta che ha accettato di posticipare di mezz’ora l’inizio della partita. Le due società, inoltre, sono al lavoro per ottenere l’apertura totale del settore ospiti del Fanuzzi: il presidente brindisino Daniele Arigliano e il patron biancorosso Mario Dimiccoli pubblicheranno un comunicato congiunto a nome delle due società, augurandosi che la sfida di domenica coinvolga le due città in maniera sportiva e rispettosa.

Il messaggio è ovviamente rivolto alle istituzioni e alle forze dell’ordine. I tifosi barlettani (foto Massimo Corcella), che già si videro vietare la trasferta in Eccellenza del marzo 2019, potrebbero ricevere lo stesso numero di biglietti di Casarano, appena 120, cifra che non soddisfa il pubblico biancorosso che per questi motivi ha disertato il match del Capozza. A Brindisi, complice la logistica favorevole del settore ospiti, l’obiettivo è quello di raggiungere la disponibilità totale della curva nord, che può ospitare oltre un migliaio di tifosi.

Barletta, che già mandò sold-out il settore ospiti del Fanuzzi due volte nel 2007 e una volta nel 2009, spera in un segnale positivo da parte della Questura di Brindisi, anche tramite il supporto dei sindaci. Cosimo Cannito, primo cittadino della città della Disfida, scriverà al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, affinché i due massimi esponenti politici possano lanciare un messaggio positivo alle forze dell’ordine. La decisione definitiva potrebbe arrivare giovedì, con l’auspicio che la rivalità genuina e sportiva tra le due tifoserie possa rendere il Fanuzzi un’autentica cartolina per il girone H di Serie D.