Dopo 10 giornate, sono sei i punti che separano il Casarano dalla vetta della classifica. I rossazzurri occupano al momento il sesto posto della graduatoria, e se per assurdo il campionato finisse oggi, le serpi sarebbero anche fuori dalla zona playoff. Il campionato è ancora lungo ed è inutile far drammi, ma i numeri che contornano il cammino dei salentini dalla seconda metà di ottobre in poi, non sono dei migliori. Appena tre i punti raccolti nelle ultime quattro giornate, con la vittoria che manca da un mese esatto. Mister Costantino, che per il momento continua a vantare la fiducia della società, proverà a rifarsi già domenica, quando al Capozza sarà di scena la Puteolana, fanalino di coda del girone h. L’impianto di Via Matino, ad oggi, ha visto un Casarano formato trasferta vincere una sola volta, contro il Gravina. Tre invece i pareggi e zero le sconfitte. L’intento dei rossazzurri è chiaramente quello di vincere, con la speranza di accorciare sulle cinque formazioni che li precedono in graduatoria. Interessante sarà l’incrocio fra Brindisi e Barletta, con Cavese, Fasano e Nardò che saranno alle prese con tre ostiche trasferte. Passando alle statistiche positive, la sconfitta con il Fasano è arrivata dopo ben nove risultati utili consecutivi ed è stata la prima volta in cui le serpi non sono andate in gol. Al termine del match, i circa 100 tifosi salentini giunti al Curlo hanno contestato una squadra che è ora chiamata a rispondere sul campo. Già a partire da domenica.