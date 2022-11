Condividi su...

BARLETTA – Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha inviato una lettera ufficiale al primo cittadino di Brindisi Riccardo Rossi. Il derby del 13 novembre al Fanuzzi è oggetto di discussione al tavolo della Questura di Brindisi, che in giornata si esprimerà sull’eventuale presenza dei tifosi biancorossi. Potrebbero essere 500 i tagliandi disponibili per gli ospiti, con gli ultras che, allo stato attuale, non prenderebbero parte alla trasferta.