BRINDISI – La riunione presso la Questura di Brindisi ha prodotto la decisione definitiva sul derby del 13 novembre tra i biancazzurri e il Barletta. Saranno 500 i biglietti a disposizione dei tifosi biancorossi nel settore ospiti del Fanuzzi: manca soltanto la comunicazione ufficiale da parte delle autorità, ma le parti avrebbero raggiunto l’accordo per concedere circa la metà della Curva Nord per i sostenitori barlettani.

Per l’apertura del settore ospiti, nei giorni scorsi, si erano spese le due società di Brindisi e Barletta con un comunicato congiunto, in cui ci si appellava alla correttezza sugli spalti nonostante la rivalità. Mercoledì, invece, è arrivata anche la lettera ufficiale del sindaco di Barletta Cosimo Cannito al primo cittadino di Brindisi Riccardo Rossi, nella quale si auspicava una festa di sport alla presenza di entrambe le tifoserie.

I motivi di ordine pubblico hanno portato ad un risultato intermedio. Non la capienza totale del settore ospiti, ma nemmeno un centinaio di biglietti come è stato per i tifosi biancorossi a Casarano e proprio per i rossoazzurri al Fanuzzi. La grande richiesta da Barletta ha indotto le forze dell’ordine, in collaborazione con le società e le istituzioni, ad incrementare il numero dei tagliandi disponibili. L’ufficialità verrà comunicata direttamente dalla Questura di Brindisi, mentre i due club potranno a breve annunciare le modalità di vendita dei tagliandi e di accesso allo stadio.