Brindisi, avanza Monticciolo per la panchina

Proseguono i casting in casa Brindisi per la scelta del prossimo allenatore. Da indiscrezioni raccolte da Antenna Sud nelle ultime ore avrebbe preso consistenza la candidatura di Alessandro Monticciolo, ex tecnico di Trapani, Casarano e Gelbison. Monticciolo, che sembrava ormai a un passo dal Nardó, sarebbe in vantaggio rispetto a Checco Moriero e Raimondo Catalano che erano stati sondati nelle ultime ore assieme ad altri allenatori.

