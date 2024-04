Brindisi, auto perde il controllo e travolge un distributore Agip

Un’auto, dopo aver perso il controllo, è finita all’interno di un distributore Agip, distruggendo un locale dell’impianto. Avrebbe potuto avere gravissime conseguenze un incidente che intorno alle ore 19 di oggi (lunedì 15 aprile) si è verificato all’altezza della rotatoria fra via Martiri delle fosse Ardeatine e via Gibilterra, all’ingresso del rione Bozzano, nei pressi del maxi cinema Andromeda. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Solo il caso ha voluto che la vettura non travolgesse altre auto o pedoni.

