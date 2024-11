Brindisi, attracca la nave dei “bambini”: sbarcati 48 migranti

BRINDISI- Si sono concluse in pochi minuti, all’alba di oggi, le operazioni di sbarco di 48 migranti che erano a bordo della nave Ocean Viking: tra di loro, 43 minori non accompagnati, tutti originari del Gambia. La nave ha attraccato nella notte alla banchina Montecatini, poi di buon ora sono iniziate le operazioni di sbarco e accoglienza. Per domenica era previsto un altro arrivo, con 83 persone in viaggio verso il porto adriatico a bordo della Geo Barents, ma le autorità hanno modificato il porto di accoglienza: sarà Crotone, non più Brindisi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author