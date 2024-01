Brindisi, Arigliano: ‘Andrà via solo chi non rientra nel progetto tecnico’

E’ già calciomercato. Il Brindisi in queste ore, come previsto, ha iniziato il mercato in uscita. Poi toccherà ai movimenti in entrata. Sono certi di partire, per ora, solo Moretti, De Feo, Fall, Cancelli e Galano. Sarà la società a vautare se fare o meno altre uscite. “Leggo dell’interesse di tanti club per i nostri calciatori, evidentemente non sono così scarsi come qualcuno vuol fare credere”, ha commentato il Presidente Daniele Arigliano ad Antenna Sud, che continua: “il fatto che alcune squadre siano interessate ai nostri tesserati, non significa che partiranno, quindi invito i tifosi a stare tranquilli. In questi giorni di calciomercato si scrive e si dice di tutto. Presto, comunque, ci saranno anche novità in entrata ma i calciatori che fanno parte del progetto tecnico non si muovono”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp