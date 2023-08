Sono state dodici le ditte che hanno partecipato al bando promosso dal comune di Brindisi per il rifacimento del rettangolo di gioco dello stadio “Franco Fanuzzi” per il prossimo campionato di serie C. Scadenza del bando fissata lo scorso 16 agosto con l’apertura delle buste il giorno seguente. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa Vivai Barretta Garden srl di Melito di Napoli. Una notizia attesa con trepidazione da parte dei tifosi brindisini che ora invece attendono l’inizio dei lavori, tempi tecnici permettendo ovviamente. L’amministrazione comunale brindisina ha messo in moto l’iter più rapido possibile trattandosi di pubblica amministrazione rispettando i tempi previsti dalla tabella annunciata nei giorni dall’assessore ai lavori pubblici Gianluca Quarta in consiglio comunale. Ora la palle passa, per restare in ambito calcistico, alla ditta che dovrebbe essere convocata per un incontro con l’amministrazione comunale ad inizio prossima settimana, presumibilmente già nella giornata di lunedì. Un appuntamento tecnico nel quale l’impresa napoletana dovrà presentare il cronoprogramma di intervento che come previsto dal bando non dovrà superare i 35 giorni con un incentivo economico in caso di consegna anticipata. Condizione esserenziale che sarà richiesta dal comune di Brindisi sarà quella di una partenza rapida dei lavori, se i tempi di avvio non dovessero essere quelli richiesti (quindi una immediata disponibilità) il comune sarebbe già pronto ad affidare i lavoro alla società classificatasi seconda per l’aggiudicazione dell’appalto. Se non ci saranno intoppi quindi dalle altre società non aggiudicatrici, la prossima settimana dovrebbero concludersi gli aspetti organizzativi e burocratici per partire con l’avvio dei lavori entro la fine di agosto e non oltre i primi di settembre guardando alla prima gara interna di ottobre come possibile esordio del Brindisi nello stadio “Fanuzzi”.

Davide Cucinelli

