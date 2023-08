FRANCAVILLA FONTANA – Lavoro in nero e irregolare nell’entroterra della provincia di Brindisi: Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, nelle scorse settimane, le Fiamme Gialle della compagnia di Francavilla Fontana hanno individuato 23 lavoratori “in nero” e 4 lavoratori “irregolari”. Gli interventi dei Finanzieri sono stati eseguiti nei comuni di Francavilla Fontana, Latiano, Oria e Torre Santa Susanna ed hanno interessato diverse attività, tra cui ristoranti, pizzerie, bar, pub e agenzie di consulenza.

Lavoro in nero, i controlli continuano

All’esito delle ispezioni eseguite sono stati verbalizzati 5 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera non dichiarata. Le Fiamme Gialle stanno, altresì, svolgendo ulteriori approfondimenti di carattere fiscale. Il lavoro nero è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste.

