BRINDISI- Probabilmente a causa del forte vento, l’albero ha ceduto, crollando sull’auto con a bordo una donna. Tragedia sfiorata, in mattinata, nel centro abitato di Brindisi, dove il grosso albero di pino è caduto addosso ad un mezzo. Per fortuna, la signora all’interno dell’abitacolo non ha riportato ferite e, anzi, è uscita illesa dal mezzo attraverso il bagagliaio. Ad evitare il peggio, è stato un muretto che ha fatto da “scudo”, proteggendo parzialmente la vettura e, quindi, la donna, che se l’è cavata con un forte spavento.

Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale per la messa in sicurezza dell’area e per la rimozione dell’albero grazie ad un’autogru arrivata in supporto.

