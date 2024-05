Brienza Calcio: un’eccellenza del campionato d’Eccellenza

Quando sedici anni fa era iscritto alla 2° categoria sembrava (quasi) impossibile, oggi invece il Brienza è diventato davvero un’eccellenza del campionato d’Eccellenza. Con la vittoria ottenuta nella semifinale playout contro il Venosa grazie alla rete di Falanga, il club del presidente Margherita ha messo una nuova firma sul primo torneo regionale: “È stata una stagione intensa che abbiamo chiuso bene, volevamo infatti a tutti i costi la salvezza e ci siamo riusciti al termine di una prestazione importante nella semifinale playout”, le parole del portiere e storico capitano Giovanni Di Vincenzo. “La squadra non ha mai mollato e grazie al supporto del presidente, del mister, di tutto lo staff tecnico e dei tifosi, che sono sempre al nostro fianco, siamo riusciti a riconfermarci come una delle società più solide dell’Eccellenza. Da capitano sono orgoglioso del percorso fatto nonostante le difficoltà riscontrate nel corso dell’annata, ma nella vita tutto insegna qualcosa. Ora stacchiamo un pò la spina e poi saremo subito pronti per la prossima stagione”. Tra le note liete anche il debutto del promettente portiere classe 2008 Francesco Gorga (su di lui già alcune società professionistiche).

