Brescia: incidente stradale per Mario Balotelli

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza grave per Mario Balotelli, coinvolto in un incidente stradale a Brescia. L’attaccante dell’Adana Demispor ha perso il controllo della sua Audi Q8 lungo via Orzinuovi, finendo la sua corsa contro un muretto che segna il limite della carreggiata. Gli airbag dell’auto hanno svolto il loro compito proteggendo in modo efficace il calciatore, uscito autonomamente dalla vettura, anche se visibilmente scosso.

L’intervento tempestivo di alcuni passanti e successivamente di un’ambulanza ha garantito al calciatore l’assistenza necessaria. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per gestire la situazione.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, Balotelli, secondo quanto riportato dalla Polizia locale, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’alcol test: questo gli costerà una denuncia, perché il rifiuto è trattato come il superamento dei limiti consentiti.

Sul posto sono giunti anche il fratello Enock Barwuah, appena tornato dall’allenamento con la sua squadra di Eccellenza (il Rovato), e alcuni amici che hanno accompagnato Mario Balotelli nella sua casa bresciana, a pochi passi dallo stadio Rigamonti.

