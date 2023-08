BPA: in attesa di Jacopo Tealdi, i prossimi appuntamenti per i più piccoli.

Tre appuntamenti in quattro giorni per il Brindisi Performing Arts, il festival di arti performative che promuove l’inclusione sociale, ideato da AlphaZTL, Compagnia d’Arte Dinamica, con la direzione artistica di Vito Alfarano. Il 24 e il 28 agosto in programma due spettacoli del BPA Kids:

Il 24 agosto, ore 18:30, di scena, presso la coop. Eridano, contrada Betlemme a Brindisi, BETTA CARETTA E GLI AMICI DELLA MACCHIA di e con Paola Giglio.

Si tratta di uno spettacolo di burattini ispirato al libro di filastrocche “Betta Caretta e gli amici della macchia” di Gianluigi Cosi adatto ai bambini da 3 a 8 anni di età. Uno spettacolo alla scoperta dell’ambiente marino e dei suoi abitanti affrontando il tema dell’ecologia e della salvaguardia dell’ambiente marino. Dalle immagini evocate dal libro e dal suono di una chitarra impertinente, prendono forma i buffi personaggi di Betta Caretta e gli amici della macchia: un gamberone sempre arrabbiato, Umberto il gambero esperto, un polpo curioso, una torre saracena forte e sapiente, salvatore l’imprenditore. In una rete il piccolo spettatore viene rapito e si ritrova a condurre un viaggio di ritorno verso un luogo prezioso: la propria casa. Betta, la tartaruga, arrabbiata con il mare, va a vivere in città. E’ felice della sua nuova vita, fin quando non sente il richiamo della sua terra: il mare è in pericolo, deve salvarlo! Per fortuna non è sola, ma ha con sé tanti amici che la aspettano!

Il BPA KIDS torna il 28 agosto, h. 18:30, con IL MONDO DI OZ della Compagnia Teste di legno, presso la Coop. Eridano, Str. per Betlemme 6, Brindisi.

Uno spettacolo adatto a tutte le età in un metaforico viaggio della piccola Dorothy nel meraviglioso regno di Oz. Una rilettura in chiave pedagogica di quella celeberrima non-fiaba, infatti, potrebbe farci riflettere sulla necessità di valorizzare ciò che già abbiamo dentro, invece di cercarlo fuori di noi. Il tutto raccontato e manovrato a vista tra mille colori, pupazzi giganti e attori.

Liberamente riadattato dalla fiaba dei fratelli GRIMM è uno spettacolo di burattini e pupazzi adatto a tutte le età. I protagonisti sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senza unghie ed un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dalla banda cittadina. Durante il viaggio s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna liberarsi dei briganti e allora… . Gli animali così raggiungono il loro scopo e trovandosi bene insieme si fermeranno a vivere nella loro nuova casa. Quindi, non importa se sia moro o biondo, se sia senza unghie o gli manchi un dente, se sia zoppo o non udente. Se sia alto, bello, grasso, se abbia la testa dura come un sasso. Se sia senza un’ala oppure perfetto o se abbia un qualche altro difetto.

Il 28 agosto, invece, tornano i grandi nomi. Alle 21:30, nell’ex Convento Santa Chiara, Brindisi, sarà di scena

U.MANI.Tà di e con JACOPO TEALDI detto “quello delle mani”. Ticket 10,00 € o 8,00 € se prenotato anticipatamente.

Promo dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=AeGUpJpbvIU

U.MANI.TÀ è lo spettacolo innovativo, originale e creativo di Teatro Manuale, firmato Jacopo Tealdi. Completamente unico come genere, il Teatro Manuale è la fusione di teatro di figura, teatro di narrazione e danza gestuale realizzata con la semplicità delle mani nude. Come palcoscenico una cornice luminosa e come attori i personaggi “fatti a mano”, i cui volti sono realizzati con l’intreccio delle dita: Mr Piccolino, il bambino interiore, il buono, l’ingenuo, con i suoi monologhi profondissimi; Luis Daimon, un famoso professore di etnoantropologia che distruggerà le fiabe per bambini; Gli innamorati, la semplicità della storia d’amore tra due mani che evocano l’Amore con la loro danza e senza dire neanche una parola. Le due mani di Jacopo Tealdi #quellodellemani raccontano storie, danzano e dialogano con il pubblico, in uno spettacolo pieno di colpi di scena, risate, stupore e poesia… una magia teatrale profondamente emozionante!

Info e prenotazioni al 3716632665, nel sito www.brindisiperformingarts.com e pagine facebook e instagram del BPA festival.

