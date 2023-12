Boxe | La francavillese Cristina Garganese vince in Spagna contro l’imbattuta Aggio

Vince e convince in quel di Alicante (Spagna) la neo professionista Cristina Garganese della pugilistica Francavillese contro l’imbattuta atleta spagnola Fabiola Aggio. Un match nella categoria piuma, che pur non appartenendo al peso della Garganese (supergallo), ha ben figurato nell’incontro professionistico della serata durate l’evento per il decennale del “Club de Boxe la Familia”. Una location di grande impatto per un’arena da grandissimi eventi pugilistici.

Questo il commento di Cristina Garganese al termine dell’incontro che l’ha vista portare in alto non solo il tricolore, ma anche lo stemma della sua Francavilla Fontana: “Grande soddisfazione vincere fuori Italia contro un anniversaria del peso superiore e imbattuta finora. La strategia è stata quella di lavorare col jab prima di preparare l’azione, mantenere la lunga distanza e lavorare di gambe. Un’esperienza che mi arricchisce mi motiva a dare sempre di più. Grazie a i tantissimi sostenitori che hanno mostrato la loro vicinanza e il loro affetto anche a distanza”.

Così ha invece parlato il coach della Pugilistica Francavillese Francesco Corvino, decano del mondo del pugilato con più di 45 anni di esperienza prima come atleta e poi come allenatore: “La preparazione atletica e mentale hanno fatto la differenza. La nostra Cristina, veterana sin dalla tenera età nella palestra della pugilistica francavillese, sita in via baracca, ci ha sempre donato grandi soddisfazioni, oggi che è una professionista, continua a regalarci gioie e a essere un punto di riferimento per i suoi compagni e le sue compagne che al suo fianco crescono e si strutturano. Presto vedremo i nostri atleti e le nostre atlete protagonisti nella città degli Imperiali con un evento pugilistico che vedrà il suo apice proprio con un match professionistico di Cristina. Vi terremo aggiornati per un evento da non perdere, al cospetto di Cristina e di altri atleti che sono certo faranno parlare tanto e bene di loro in futuro.”

Cristina ha dunque disputato un grande incontro, e l’ha fatto con la consapevolezza di essere sorretta e spalleggiata da un’intera comunità, oggi particolarmente orgogliosa della atleta made in Francavilla.

