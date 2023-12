Barletta, ripresa degli allenamenti dopo il pari di Casarano

BARLETTA – Un Barletta rinfrancato dal pareggio di Casarano torna in campo per preparare la sfida di domenica contro il Martina. Biancorossi reduci da un punto prezioso sul campo dei rossoazzurri, che per larghi tratti del match hanno assediato la squadra di Ginestra, capace però di reggere l’urto e pungere nelle fasi cruciali dell’incontro.

Sessione pomeridiana per cominciare la marcia di avvicinamento al prossimo turno, con l’incognita Schelotto dopo un’altra domenica ai box. L’argentino verrà valutato nell’arco della settimana, con il rischio di un possibile allungo dei tempi di recupero. Si riparte dai punti certi, in particolare Ngom per l’attacco, Provitolo tra i pali, protagonista assoluto a Casarano, e Silvestri in difesa, autore del gol del pareggio.

Atteso, intanto, il parere della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo per l’ampliamento del settore Distinti, che porterà la capienza del Puttilli a 7499 posti. Il Barletta lavora tra campo e mercato, in attesa di nuovi rinforzi dopo l’arrivo di De Marco, mentre l’amministrazione comunale guarda all’aspetto logistico delle partite casalinghe.

