Bari, emergenza attacco: trauma lombare per Diaw e Nasti squalificato

Piove sul bagnato in casa Bari. Davide Diaw ha riportato un trauma lombare e ha intrapreso il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff sanitario biancorosso ma difficilmente sarà recuperabile per sabato. Squalificato, invece, Marco Nasti, appiedato per un turno dal giudice sportivo. La sola prima punta di ruolo a disposizione è il giovanissimo Akpa Chukwu.

