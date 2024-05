Bari, allo stadio con petardi nelle mutande: arrestato

Era andato al San Nicola per assistere a Bari-Brescia, ultima gara del campionato di Serie B, nascondendo due piccoli ordigni di fattura artigianale nelle mutande. Per questo, un 53enne barese, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi in occasione di manifestazioni sportive. A trovarli però sono stati i poliziotti impegnati nei controlli dei tifosi allo stadio San Nicola durante le verifiche alla porta 6 che dà accesso alla Curva Nord. Gli ordigni sono stati sequestrati e saranno distrutti, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

