LECCE – Le bottiglie in Pet tornano bottiglie con una vantaggio per l’ambiente e per i cittadini. Questo è ora possibile e Lecce grazie alla presenza di ecocompattatori nei quali si potranno conferire le bottiglie di plastica in PET usate avendo in cambio delle premialità. Gli ecocompattatori già attivi si trovano in piazza indipendenza, Parco Corvaglia, mercato Settelacquare, nei prossimi giorni saranno installati i successivi due in Piazza Bertacchi e in Piazzale Cuneo.

Attraverso l’app Coripet i cittadini potranno creare il proprio account per accedere al servizio e conferire le bottiglie in plastica Pet negli ecocompattatori. Le bottiglie andranno inserite vuote, non schiacciate e con l’etichetta intatta e leggibile. Per ogni bottiglia conferita verrà assegnato un punto. I punti collezionati danno diritto a coupon e buoni sconto da utilizzare su piattaforme di acquisto online, ma anche nei negozi della città grazie ad una collaborazione con Confcommercio.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

