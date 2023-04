Ripulire l’ambiente, ma anche lanciare un importante messaggio di sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, anche quest’anno lecce e provincia ha aderito alla campagna nazionale di mobilitazione “Un weekend per la Terra” lanciata dall’associazione “Plastic Free Odv Onlus” e in tanti volontari muniti di guanti e amore per l’ambiente hanno raccolto i rifiuti abbandonati in diversi luoghi del Salento e non è mancato anche il supporto dell’Università del Salento.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email