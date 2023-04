LECCE – Anche a Lecce, come in altre città d’Italia, i dipendenti Inail stanno vivendo ormai da molto tempo diverse criticità: partendo da una grave carenza di personale , che determina carichi di lavoro insopportabili, c’è poi un cronico malfunzionamento delle procedure informatiche che di conseguenza impedisce di rispondere all’utenza con la dovuta tempestività; inoltre si riscontra un ritardo sull’avvio delle politiche che interessano il personale. Aspetti che hanno portato allo sciopero unitario da parte di tutte le sigle sindacali nelle diverse sedei italiane e a Lecce l’adesione è stata di oltre il 40% e l’USB evidenzia come non sia più rinviabile una revisione di tutto il sistema.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email