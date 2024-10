Borghi d’Italia più cercati online: Alberobello sul podio

Secondo il primo studio realizzato da Telepass e pubblicato su Moveo, la piattaforma che esplora le tendenze online di mobilità, i borghi italiani continuano a riscuotere un crescente interesse con quasi 210 milioni di ricerche negli ultimi quattro anni, di cui 62 milioni solo nel 2023.

Tropea guida la classifica dei borghi più cercati, con una media di 148.300 ricerche mensili, incantando per le sue bellezze naturali e storiche, seguita da Alberobello (129mila ricerche) e Civita di Bagnoregio (112.900 ricerche). Altri borghi presenti nella top 10 includono Maratea, Otranto, Ronciglione, Sperlonga, Locorotondo, Cefalù e Subiaco, confermando l’immenso fascino del patrimonio storico e culturale italiano.

Interessante è anche la stagionalità delle ricerche: Tropea e Alberobello dominano in estate, mentre Subiaco e Locorotondo sono i preferiti dell’inverno. L’analisi di Telepass rivela che Vernazza è il borgo più cercato dagli statunitensi, Malcesine dai tedeschi, e Alberobello è particolarmente popolare tra francesi, inglesi e spagnoli. Tropea, inoltre, si conferma la meta italiana più amata in Svizzera.

Il trend di ricerca mostra anche un forte interesse per il Sud Italia e le Isole, con Puglia, Calabria e Lazio in cima alla lista delle regioni più gettonate. Ronciglione si distingue come borgo di tendenza, con una crescita del 457% nelle ricerche, grazie alla visibilità del suo Carnevale storico e alla vittoria come “Borgo dei borghi 2023.”

