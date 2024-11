Bonus Natale di 100 euro esteso a 4,5 milioni di contribuenti

Il bonus natalizio di 100 euro sarà ora destinato a oltre 4,5 milioni di contribuenti, ampliando la platea rispetto al solo milione di beneficiari previsto in precedenza. La novità principale riguarda l’eliminazione del requisito di avere il coniuge a carico: basterà infatti avere almeno un figlio a carico, come annunciato dal viceministro dell’economia, Leo. Nel frattempo, sono stati presentati 4.562 emendamenti alla manovra economica, con oltre 1.200 proposti dalla maggioranza, di cui 600 saranno segnalati come prioritari.

