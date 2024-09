Bomba in pizzeria a Corato, per il Sindaco in città c’è “clima di intimidazione”

E’ stata una notte turbolenta quella dei cittadini di Corato, svegliati da un boato causato dall’esplosione di quella che sembrerebbe essere una bomba carta. Ad essere colpita intorno alle due di notte una pizzeria in Piazza Salvo D’Acquisto; danneggiata la porta del locale, le insegne e una macchina che si trovava parcheggiata all’esterno della pizzeria. Nessuna ipotesi esclusa ancora dagli inquirenti, coordinati dalla Procura di Trani. Sgomento e rabbia per i proprietari dell’attività commerciale che riferiscono di non aver mai ricevuto richieste estorsive.

