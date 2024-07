Boccia: ‘Disastro Andria-Corato dimenticato dal Governo’

“Oggi (venerdì 12 luglio, ndr) ricorre l’anniversario della strage dei treni tra Andria e Corato in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Quella strage avvenuta nel 2016 ci fa sempre molto male. La sofferenza infinita dei parenti, in questi 8 anni, la sentiamo sempre nostra e non va mai dimenticato che quel grave disastro portò alla luce tutti i gravi problemi legati alla prevenzione e alla mancata sicurezza su alcune linee ferroviarie”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico.

“Restiamo vicini alle famiglie delle vittime e ricordiamo che lo Stato ha assicurato in quelle ore drammatiche e prima che avvenisse la celebrazione del funerale alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, un contributo straordinario che varammo in Parlamento proprio su mia proposta e del Pd in commissione Bilancio alla Camera, equiparando la tragedia a quelle precedenti di Viareggio e Linate. Quella norma e quel contributo, garantito da un fondo di dieci milioni di euro, doveva essere un punto di partenza, non di arrivo, per rendere le famiglie libere da qualsiasi pressione o ricatto da parte delle controparti in attesa dei tempi della giustizia”, aggiunge Boccia.

“E mentre il Comune di Andria ha istituito una giornata in ricordo di quella tragedia, dispiace constatare la totale assenza del governo che ha messo nel dimenticatoio una tragedia che noi intendiamo ricordare per sostenere le famiglie delle vittime e per continuare a pretendere il massimo della sicurezza nei trasporti ferroviari italiani da nord a sud e dalle aziende di qualsiasi estrazione, dalle grandi di Stato a quelle regionali”, conclude Francesco Boccia.

