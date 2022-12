Bitonto, Taurino si trasferisce alla Casertana

Condividi su...

Leonardo Taurino lascia Bitonto e firma per la Casertana. Per l’attaccante classe 1995 si tratta di un ritorno in rossoblu dopo l’esperienza della stagione 2016/17 quando fu tra i protagonisti della squadra che conquistò un posto nei play-off di C, siglando anche la rete del pari nel match di andata contro l’Alessandria.

Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, con la cui maglia ha anche bagnato l’esordio in B, ha poi maturato esperienze importanti nei professionisti con Fidelis Andria e Vibonese. Dall’estate del 2020 ha militato nelle fila del Bitonto.