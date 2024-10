Bitonto: svaligiati quattro appartamenti durante festa di famiglia

La scorsa notte, a Bitonto (Bari), quattro abitazioni situate in diverse zone del paese e appartenenti a membri della stessa famiglia sono state completamente svaligiate mentre i proprietari erano impegnati in una grande festa in una sala ricevimenti.

Una banda composta da almeno cinque persone ha fatto irruzione nelle case utilizzando anche fiamme ossidriche per aprire le cassaforti.

Il bottino, di enorme valore, comprendeva denaro contante, orologi e gioielli di famiglia, molti dei quali tramandati da generazioni. Il colpo ha causato una grande perdita affettiva oltre che economica per le vittime.

In una delle abitazioni, i ladri sono stati costretti alla fuga dalle urla di una vicina alla quale hanno puntato una pistola alla testa prima di fuggire a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio nera.

Sul luogo sono intervenute pattuglie di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e la scientifica per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author