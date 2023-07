Bitonto, Orlino: ‘Comincia nuovo corso, contatti con imprenditori locali’

BITONTO – Fine del silenzio, il Bitonto ha ufficialmente fatto domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, un fatto non scontato fino a pochi giorni fa viste le tante incertezze legate al sodalizio neroverde. In seguito alla lettera d’addio dell’ex presidente Francesco Rossiello, pubblicata lo scorso 8 luglio, il club ha voluto far luce sulle varie questioni societarie nella conferenza stampa svoltasi a Palazzo Gentile, sede del Comune di Bitonto.

Queste le parole del presidente del Bitonto, Antonello Orlino: “La nostra stagione non è mai terminata, sapevamo della volontà di Francesco Rossiello di disimpegnarsi, ringrazio il sindaco Francesco Paolo Ricci per il supporto. Il problema non è economico, ma di tempistiche: la documentazione è tanta, raccoglierla in sole due settimane non è stato semplice. Rossiello ha lasciato la propria fidejussione, e va comunque ringraziato per ciò che ha fatto per la città. Ora comincia un nuovo corso, stiamo discutendo con gli imprenditori locali e c’è stata la volontà di far proseguire il progetto sportivo. Vogliamo costruire una base solida grazie al piccolo contributo di tanti, ma serve soprattutto il supporto della gente e dei tifosi. Stadio? Per questioni amministrative abbiamo inserito il campo Nicola Rossiello e cominceremo lì la nostra stagione, ma ho già preso accordi con il campo comunale di Bitetto. L’idea iniziale era quella di andare a Giovinazzo, ma avremmo giocato a porte chiuse, a Molfetta invece ci sono già tre squadre. Giocando a Bitetto potremmo riaccogliere circa 400 tifosi. Le critiche costruttive saranno ben accette, ma ci saranno momenti difficili: non ci siamo mai tirati indietro, la prossima stagione sarà forse ancor più complicata di quella passata. La nostra forza è stata l’unione d’intenti, chi indosserà la maglia del Bitonto dovrà sapere che c’è tanta gente pronta a supportare la causa nel bene e nel male, con un’amministrazione seria alle spalle”.

Sulle prime scelte tecniche il presidente Orlino è stato chiaro: “Mi auguro che sia ancora Valeriano Loseto l’allenatore del Bitonto, lo sento costantemente e spero che resti. Da domani cominceremo a lavorare per quanto riguarda l’area tecnica. Vorremmo mantenere lo staff dell’anno scorso, abbiamo fatto buone cose ed è giusto ripartire insieme. Obiettivo? Mantenere la categoria, senza alcun dubbio. Per essere ambiziosi avremo bisogno di strutture importanti, nel mentre continueremo a puntare sul nostro settore giovanile che ci sta dando grandi soddisfazioni. Con un budget non illimitato fa comodo poter sfornare talenti dalle nostre squadre giovanili”.

L’intervento del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci: “Ringrazio tutta l’amministrazione comunale per l’interesse nei confronti dell’US Bitonto. Quest’anno la nostra città ha avuto diversi successi a livello sportivo, sia nazionale che regionale, ma non potevo assolutamente lasciare da solo il presidente Orlino in questa situazione. Abbiamo cercato di convincere Rossiello a rivedere le sue posizioni, ma adesso dobbiamo guardare oltre. Dobbiamo restare uniti, oggi è segnato l’avvio di un nuovo progetto. L’iscrizione era seriamente compromessa, ma siamo riusciti a formalizzarla, negli ultimi giorni abbiamo accelerato per evitare il peggio. Non ce l’avremmo fatta senza l’aiuto del mondo imprenditoriale locale, e non solo. Ci sono dei contatti con realtà importanti, l’ex presidente ha un ruolo di rilievo in questo traghettamento, ad oggi però non c’è ancora nulla di definito. Sono stato oggetto di polemiche per la chiusura dello stadio, ma l’ho fatto per garantire un futuro migliore al club, ormai è acqua passata. È necessaria una campagna di sensibilizzazione per far capire alla comunità che il Bitonto Calcio è un patrimonio della nostra città, e va assolutamente preservato”.

Il primo cittadino ha rassicurato i tifosi e la società neroverde sul prosieguo dei lavori allo stadio: “I lavori proseguono ed è in corso la realizzazione degli impianti idrici, i tempi al momento sono rispettati. Non so quando avverrà la consegna dei lavori terminati, può accadere l’imponderabile, ma stiamo tenendo sotto controllo la situazione.”.

